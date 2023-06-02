  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde muhalefete yakınlığıyla dikkat çeken ve algı dolu iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozguna uğraması sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi. "Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP’nin kapısına kilit vururdu." diyen Altaylı, "'Atatürk’ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP’yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk’ün CHP’si falan değil." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı
Ekleme: 2.06.2023 - 19:43 Güncelleme: 2.06.2023 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki oy sayımları sırasında kamuoyunu asılsız bilgilerle manipüle eden gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı hakkındaki açıklamalarında söylem değişikliğine gitti. Seçimlerden önce muhalefete yakınlığıyla dikkat çeken Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozguna uğraması sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi.

Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı

'Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu.' diyen Altaylı, ''Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil.' ifadelerini kullandı.

Altaylı köşe yazısının devamında, 'Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa(Keşke), bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz.' diyerek muhalefeti hedef aldı.

Seçim manipülatörü Fatih Altaylı

Altaylı, 14 Mayıs seçim gecesinde, Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını öne sürmüş ve galeyana neden olmuştu. Altaylı yaşananlar sonrasında özür de dilememişti.

İkinci tur öncesi de provokasyonlarına devam eden Altaylı, AK Parti'nin seçimleri oy kullanan Suriyeliler sayesinde kazandığını ifade etmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını Fatih Portakal anlattı: Ekim ayında kurultay var seçilmesi kesin
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir
Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü
Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak: 20 lider 45'e yakın bakan
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek iki kez yemin etmişti! Gökçek, itiraz edenlere böyle cevap verdi...
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç protesto: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmadı
Sözcü TV'de 'Can Atalay' üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'miras' tepkisi: Tabela partisine döndüler!
Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti
HDP’li vekiller yine bildiğiniz gibi! İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı!
TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Sandıklar tehdit altında algısı yaratan CHP'den yeni açıklama! Güvenlik açığı yaşanmadı...
Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı
Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor