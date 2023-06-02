Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde muhalefete yakınlığıyla dikkat çeken ve algı dolu iddialarıyla gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozguna uğraması sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi. "Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP’nin kapısına kilit vururdu." diyen Altaylı, "'Atatürk’ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP’yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk’ün CHP’si falan değil." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki oy sayımları sırasında kamuoyunu asılsız bilgilerle manipüle eden gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı hakkındaki açıklamalarında söylem değişikliğine gitti. Seçimlerden önce muhalefete yakınlığıyla dikkat çeken Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozguna uğraması sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi.'Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu.' diyen Altaylı, ''Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil.' ifadelerini kullandı.Altaylı köşe yazısının devamında, 'Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa(Keşke), bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz.' diyerek muhalefeti hedef aldı.Altaylı, 14 Mayıs seçim gecesinde, Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını öne sürmüş ve galeyana neden olmuştu. Altaylı yaşananlar sonrasında özür de dilememişti.İkinci tur öncesi de provokasyonlarına devam eden Altaylı, AK Parti'nin seçimleri oy kullanan Suriyeliler sayesinde kazandığını ifade etmişti.