Eşini ve kayınpederini öldüren katil koca tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, Mertcan Köse (25), şiddet nedeniyle boşanma davası açan eşini, 4 aylık çocuklarının geçici velayeti için geldiği adliyeden çıkışta aracıyla takip etmiş, Atakent Mahallesi'nde eşi Bilge Kaya (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın bulunduğu aracı durduran Köse, eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş ederek öldürmüştü.Olayın ardından kaçan katil zanlısı Köse, polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Köse, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.