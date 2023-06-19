AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Yerel seçimlere dönük hazırlıklar başladı. Siyaset kesintisiz yapılan bir iştir. Vatandaşa hizmete ara verilemez. Hizmet süreci hiçbir şekilde tatile sokulamaz. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha iyi anlatmak, yerel seçim sürecine kadar öngördüğümüz temasları yerine getirmek için kuvvetli şekilde temasları sürdüreceğiz. Oyumuzun arttığı azaldığı, güçlü olduğumuz, olamadığımız yerler bağlamında vatandaşımızın bizden beklentilerini tespit etmeye çalışarak değerlendirmeleri yapıyoruz.Uluslararası kuruluşlar Diyarbakır annelerini görmezden geliyor.İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve MİT'in terörle kapsamlı mücadelesi devam edecek. FETÖ ile ilgili yeni bir aşama elde edecek bilgilere de ulaşıldı. Terörle mücadelemiz güçlü şekilde devam edecek. Topraklarımıza yönelik saldırıları engellemeyi sürdüreceğiz.Her toplantımızın en önemli maddesi deprem bölgesi. Şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bilimin öncülüğünde siyasi irade bütün çalışmaları yürütmektedir. 168 bin 180 konutun halesi tamamlandı. Bu yıl 311 bin konutun tamamlanması için çalışıyoruz. Eylül-ekimde 70 bin deprem konutunun teslimi planlanmakta.Vatandaşlarımız müsterih olsun kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz. Mücadelemizi ivmesini artırarak ve etkisini geliştirerek devam ettireceğiz.Enflasyonun tek haneye inmesi için gerekenleri yapacağız, tek haneye indiğini de göreceğiz.NATO terörle mücadeleyi önemsemelidir. Ortak güvenliği sağlama misyonunu korumalı. Hiç kimse çifte standart üretmeye kalkmamalıdır.İsveç'te PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu eylemler kabul edilemez. Yasa çıkarmak yetmiyor uygulanması gerekiyor. Beklenti terörle bağlantılı kişilerin iade edilmesi.Birileri Türkiye'ye örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkışıyorsa o zaman Türkiye'nin alternatif arama çabalarını eleştirmemelidir. Birtakım Amerikan senatörlerinin kaprisleriyle, Türkiye'nin milli güvenliğine dair adımlar hakkında karar vermeyeceğiz. Türkiye her halükarda kendini koruyacak kudret ve güce sahiptir.Kıbrıs Türk'ü azınlık değildir. ABD ve Avrupa Birliği'nin Rumlarla birtakım tatbikatlar yaparak, onlara birtakım silahlı kabiliyetler kazandırarak süreci zehirleyen tutumlarından vazgeçmesi gerekir. Bunların hiçbiri, Ada'daki çözüme fayda sağlamaz. Bunların hiçbiri oradaki iki egemen devlet olduğu gerçeğini değiştiremez. Son dönemde ABD ve AB'nin yaklaşımlarının hiç olumlu olmadığını gördük. Kıbrıs'ta 2 egemen devlet 2 eşit halk konusuna saygı duyulmalıdır. Türkiye olmaksızın AB'nin bir siyasal açılım gerçekleştirebilmesi, barışa dönük diplomasi ortaya konabilmesi mümkün değil. Oyalama siyasetinin değişmesi gerekiyor. Gümrük Birliği ve vize serbestisi adımı öncelikli olarak atılabilir.Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Cumhurbaşkanımızın göreve başlama törenine gelmesi, davet edilmesi buradaki iyi niyeti göstermektedir. Kafkasya'da diyaloğun güçlenmesi, dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde de son derece kıymetli olacaktır.Asgari ücret: Saygı göstermemiz gerekiyor, asgari ücret toplantısından sonra 3. kez toplanacağız dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre tarih de ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın önüne geldiğinde açıklanacaktır. Bu toplantıda asgari ücret gündeme gelmedi.Erdoğan'ın biyografisindeki Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi: Türkiye Cumhurbaşkanı geçiyor. Bu itirazı getirenler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı itirazı getiriyorlar. Bilmediği için soranlar da var, bir taraf da rejim tartışması çıkarmak için yapıyor bunu. Zaten Türkiye Cumhurbaşkanı demek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı demektir. Geçmiş Cumhurbaşkanları döneminde de bu şekilde yapılmış. TDK diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diye bir ifade tekrar olur. Bu zaten o manaya geliyor. Tartışma yok burada. YSK da bunu bu şekilde kullanmaktadır. Burada 'cumhuriyet ifadesi niye yok' denilecek bir durum değildir.DETAYLAR GELİYOR...