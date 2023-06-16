Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağaraya operasyon! Çok sayıda mühimmat bulundu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile Hakurk bölgelerinde teröristlerce kullanılan mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahramana Türk askerinin terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor...Yapılan operasyonlar kapsamında teröri bitirmeye kararlı Türk askeri hain terör örgütünün inlerine giriyor.Öte yandan yurdun içinde terörü bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri birçok nokta çalışmalarını sürdürüyor.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir başarılı operasyon duyuruldu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.Arama-tarama sırasında 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 AKS-102 piyade tüfeği ve 50 mühimmatı,1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 7 el bombası, 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 5 şarjör, 150 mermi, 1 lazer işaretleyici, 2 gece görüş cihazı, 3 kamera, 1 termal şemsiye, 4 sırt çantası, muhtelif yaşam malzemesi bulundu.