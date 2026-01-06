WhatsApp'ta Yeni Dönem!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha fazla esneklik ve gizlilik sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, WhatsApp Web süreli mesajlar özelliği için kullanıcıların mesaj kontrolünü artıracak yeni ve daha kısa zamanlayıcı seçenekleri geliştiriliyor.WhatsApp, mevcut süreli mesaj seçeneklerine ek olarak çok daha kısa süreli yeni zamanlayıcılar eklemeyi planlıyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, gönderdikleri mesajların ne kadar süreyle görünür kalacağı konusunda daha hassas bir kontrol imkanına sahip olacak. Özellikle geçici ve hassas bilgilerin paylaşımında büyük kolaylık sağlayacak olan bu özellik, platformun web sürümündeki kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.1 Saat: Tek kullanımlık şifreler, geçici erişim kodları veya anlık gizli talimatlar gibi son derece hassas bilgilerin paylaşımı için ideal bir seçenek.12 Saat: Günlük planlar, iş vardiyası detayları veya gün içindeki teslimat bilgileri gibi daha uzun ama yine de geçici olan konuşmalar için tasarlandı.Bu yeni zamanlayıcıların eklenmesi, WhatsApp'ın gizlilik odaklı iletişim anlayışını bir adım öteye taşıyor. Artık kullanıcılar, gönderdikleri mesajların gereğinden uzun süre sohbet geçmişinde kalmasını engellemek için manuel olarak silme zahmetine girmek zorunda kalmayacak. Bununla birlikte WhatsApp, çok kısa süreli zamanlayıcıların yanlışlıkla kullanılmasının önüne geçmek için kullanıcılara bağlamsal uyarılar gösterecek. Bu uyarılar, seçilen sürenin nasıl çalıştığını net bir şekilde açıklayarak olası yanlış anlaşılmaları engelleyecek.Arayüzün mevcut alışkanlıkları bozmayacak şekilde tasarlanması bekleniyor. Yeni seçenekler, var olan süreli mesajlar menüsüne entegre edilecek ve kullanıcıların kolayca seçim yapmasına olanak tanıyacak. Bu özellik şu anda geliştirme aşamasında olup, gelecekteki bir WhatsApp Web güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulması hedefleniyor.