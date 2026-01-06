İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Duyarlı Açıklama!

Ukrayna, Gazze ve güncel olarak Venezuela'nın yüksek tansiyonda olduğu dönem dünyayı gererken, birçok lider krizlere ilişkin yorumlarda bulunuyor.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.Sanchez, “Tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, pazarlık konusu edilemez bir ilkedir. Ukrayna'dan Gazze'ye, Venezuela da dahil.' ifadelerini kullandı.İspanya lideri paylaşımında, 'İspanya, Birleşmiş Milletlere her zaman aktif olarak bağlı kalacak ve Danimarka ile Grönland halkıyla tam dayanışma içinde olacaktır.” sözleriyle Danimarka ve Amerika arasındaki Grönland gerilimine de değinerek Danimarka'ya destek verdi.