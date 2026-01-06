Grok Bu Kez Haddini Aştı!

ABD merkezli sosyal medya sitesi X'in yapay zekâ platformu Grok'un, görselleri kişilerin rızaları dışında çıplaklığa yakın şekilde tasvir etmesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

ABD merkezli sosyal medya sitesi X'in yapay zekâ platformu Grok'un, görselleri kişilerin rızaları dışında çıplaklığa yakın şekilde tasvir etmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Yapay Zekâ Uzmanı S. Tunay Kamer, insanların itibarını zedeleyen bu içeriklerin 'teknolojinin yan etkisi' şeklinde geçiştirilemeyeceğini vurguladı. Kamer, şirketlerin 'durdurduk' açıklamalarının çoğunlukla günü kurtarmaya yönelik olduğunu belirtti. Öte yandan AB, Grok'un çocukların sahte cinsel içerikli görüntülerinin üretilmesinde kullanıldığı yönündeki şikâyetleri incelemeye aldı.