Devlet Bahçeli'den ABD'ye Maduro çıkışı! “Maduro’ya saldırıyı lanetliyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, '15 Temmuz'da casus ve Haşhaşi örgütünü maşa olarak kullanarak üzerimize salan ABD, Venezuela'da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir.' dedi.Süper Güç Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Terörsüz Türkiye hedefinin adım adım gerçekleşmesiyle başaramayacağımız birşey yoktur, süper güç Türkiye'nin engellenmesi söz konusu olamayacaktır.Yeni yüzyılın zorlu etaplarını birer birer geçerek; geçmişin çağrısını geleceğin çehresiyle birleştirmek, ecdadımızın hükmünü evlatlarımızın haysiyet ve hürriyetiyle örtüştürmek müşterek gaye olarak önümüzdedir. Milliyetçi Hareket Partisi, bu gayenin her yönüyle şuurundadır.Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Film seti Caracas'ta kurulmuştur. Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir. Donald Trump'ın amacı enerji ve madenlere çökmektir.15 Temmuz'da casus ve Haşhaşi örgütünü maşa olarak kullanarak üzerimize salan ABD, Venezuela'da bunun yerine doğrudan müdahale etmiştir.Bahçeli, iç cepheye vurgu yaparak; 'Şimdi anlaşıldı mı?' ifadelerini kullandı ve 'Terörsüz Türkiye hedefi Venezuela olmayalım diye' konuştu.Maduro ülkesine iade edilmeliMaduro'yu suçlayan ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği soykırımcı Netanyahu'nun sırtını sıvazlayıp, pamuklara sarması utanç duyulacak bir iki yüzlülük değil midir?Arap aşiretleri Şam yönetiminin yanında olmadı. Suriye'de İsrail'in planları bozulacaktır.