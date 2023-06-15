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Bakan Yılmaz Tunç'tan İsviçre'deki alçak saldırıya kınama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak gösteriyi kınadı.

Ekleme: 15.06.2023 - 21:10 Güncelleme: 15.06.2023 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yılmaz Tunç'tan İsviçre'deki alçak saldırıya kınama
İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan alçak gösteri düzenledi. Başkan Erdoğan'a benzettikleri kuklayı ve Türk bayrağını yakan PKK yandaşları, İngilizce 'Kill Erdogan' (Erdoğan'ı öldürün) pankartı açtı.

Bakan Yılmaz Tunç'tan İsviçre'deki alçak saldırıya kınama

Sosyal medya hesabından terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen alçak saldırıyı kınayan Adalet Bakanı Tunç, şu paylaşımda bulundu:

'İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.'

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