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Beyaz Gazete
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19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il ve 27 yeni ilçe teklifi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu teklife AK Parti'nin olumlu yaklaştığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre AK Parti, yeni il ve ilçelere yönelik düzenlemeyi hazırladı.

19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...
Ekleme: 15.06.2023 - 12:42 Güncelleme: 15.06.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...
AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Peki il olabilecek ilçeler arasında hangileri var…

BAHÇELİ'DEN 100 İL, 1000 İLÇE ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.' demişti.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından edinilen son dakika habere göre AK Parti bu fikre olumlu yaklaştı. Yeni il ve ilçelere yönelik düzenleme hazırlandı.

67 DEN 81'E ÇIKTI

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu, birçok ilden daha fazla... 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için ise nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor.

Öte yandan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılında il sayısının 100'e, ilçe sayısının da 1000'e çıkacağını ifade etti.

Peki hangi ilçeler il olmaya yakın? Liste belli oldu; işte il olmaya aday ilçelerin listesi!

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Edremit, Balıkesir

Polatlı, Ankara

Ünye, Ordu

Ergani, Diyarbakır

Kozan, Adana

Cizre, Şırnak

Elbistan, Kahramanmaraş

Ereğli, Konya

Lüleburgaz, Kırklareli

Bandırma, Balıkesir

Fethiye, Muğla

Nazilli, Aydın

Akhisar, Manisa

Erciş, Van

Manavgat, Antalya

Ereğli, Zonguldak

Siverek, Şanlıurfa

İskenderun, Hatay

Çorlu, Tekirdağ

İnegöl, Bursa

Alanya, Antalya

Tarsus, Mersin

Gebze, Kocaeli

İŞTE NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER

Öte yandan; Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeleri de belli oldu.

Ankara (Çankaya)

925 bin

Ankara (Keçiören)

910 bin

Gaziantep (Şahinbey)
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