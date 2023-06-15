19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...

AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Peki il olabilecek ilçeler arasında hangileri var…MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.' demişti.Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından edinilen son dakika habere göre AK Parti bu fikre olumlu yaklaştı. Yeni il ve ilçelere yönelik düzenleme hazırlandı.67 DEN 81'E ÇIKTI1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı.İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu, birçok ilden daha fazla... 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için ise nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor.Öte yandan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılında il sayısının 100'e, ilçe sayısının da 1000'e çıkacağını ifade etti.Peki hangi ilçeler il olmaya yakın? Liste belli oldu; işte il olmaya aday ilçelerin listesi!Yüksekova, HakkariKahta, AdıyamanEdremit, BalıkesirPolatlı, AnkaraÜnye, OrduErgani, DiyarbakırKozan, AdanaCizre, ŞırnakElbistan, KahramanmaraşEreğli, KonyaLüleburgaz, KırklareliBandırma, BalıkesirFethiye, MuğlaNazilli, AydınAkhisar, ManisaErciş, VanManavgat, AntalyaEreğli, ZonguldakSiverek, Şanlıurfaİskenderun, HatayÇorlu, Tekirdağİnegöl, BursaAlanya, AntalyaTarsus, MersinGebze, KocaeliÖte yandan; Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeleri de belli oldu.Ankara (Çankaya)925 binAnkara (Keçiören)910 binGaziantep (Şahinbey)