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ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı paketi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna ordusuna hava savunma ve mühimmat kabiliyetini artırmak için 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlanacağını bildirdi.

Ekleme: 14.06.2023 - 00:11 Güncelleme: 14.06.2023 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı paketi
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 325 milyon dolar değerindeki ek güvenlik yardım paketinin, 'Ukrayna'nın egemenlik bölgesini geri alma çabalarına yardımcı olacağına' işaret edildi.

Ek yardımların, 'Topçu, anti-zırh sistemleri ve mühimmatın yanı sıra Ukrayna'nın askerlerini, sivillerini ve kritik altyapısını cesurca koruyan hava savunma sistemlerini destekleyecek temel yetenekleri içerdiği' belirtildi.

Açıklanan son paketle ABD'nin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Pentagon'un envanterinden yaptığı yardım sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN, YARDIMLARI DOĞRULADI

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna için açıkladığı ek yardım paketini yazılı açıklamayla doğruladı.

Blinken, 'Başkan Biden'ın yetki delegasyonu uyarınca, 325 milyon dolar değerinde ABD silah ve teçhizatı sağlayacak olan Ukrayna'ya 40'ıncı yardımımızı onaylıyorum.' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, güvenlik yardımı paketinin; kritik hava savunma yeteneklerini, Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmatları, topçu mermilerini, tanksavar silahlarını, zırhlı araçları ve 'Ukrayna'nın savaş alanındaki kuvvetlerini güçlendirmek için gerekli olan diğer teçhizatı' içerdiğini aktardı.

ABD, İKİ YÖNTEMLE YARDIMDA BULUNUYOR

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi ve Başkanlık yetkisiyle Amerikan ordusunun envanterinden silah çekme olmak üzere iki yöntemle yardımda bulunuyor.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi yardımları, Kongre tarafından yıllık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna ordusuna şart koşulan bir fonla ABD şirketlerinden silah ve mühimmat tedarik edilmesini kapsıyor.

Bu çerçevede yapılan yardım duyuruları, Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman sağlamak için bir sözleşme sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

Tedarik süreci uzun sürdüğü için ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman Amerikan ordusunun envanterinden silah çekilmesi için de Pentagon'a yetki veriyor.

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