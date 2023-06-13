Samsun'da sağanak yağış sele neden oldu: Okullar 1 gün tatil edildi

Yurdu etkisi altına alan yağış, seli de beraberinde getirdi.Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle pek çok evi ve iş yerini su bastı sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.Caddelerin göle döndüğü, kaldırımların çöktüğü anlar herkesi panikletti.İlkadım İlçesi'nde Otogara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu ise selde mahsur kalarak yolda ilerleyemedi.Hasan Balcıoğlu, bir süre aracında bekledi.Su seviyesinin azalmasının ardından kendi imkanları ile yürüyerek alt geçitten çıkabildi. Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıkarak burada da bekleyen Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce kendi imkanları ile yürüyerek sudan çıkabildi. Yağış nedeniyle kaldırımlarda çökme meydana geldi.Yetkililer ise harekete geçti. Ekipler, su baskınları önlemek için çalışma başlatırken Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada geldi. İlkadım, Atakum ve Canik ilçesindeki tüm okullarda 13 Haziran 2023 Salı günü eğitime bir gün ara verildi. Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Yağışların sele neden olması üzerine ekipler harekete geçti. Canla başla mücadele etti. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel nedeniyle vatandaşlar araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.