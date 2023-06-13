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Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...

Sözcü TV'de Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde çıktığı yayında kırsal bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlere kurultayda adaylık konusunda set çekmeye çalışan Faik Öztrak'ı ağır sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Portakal "Böyle kibirli bakış açısı olamaz. İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz ya?" diyerek isyan etti. İmamoğlu ve Özel'e de seslenen Portakal "Değişimi istiyorsanız cesaretle çıkın arkadaş!" ifadelerini kullandı. Portakal’ın bu sözlerine tepki gösteren CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk; “Muhalefet medyası muhalefet partilerinden önce kendi içindeki kriptoları, kendisini temizlesin” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
Ekleme: 13.06.2023 - 09:18 Güncelleme: 13.06.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan eden Fatih Portakal'a tepki gecikmedi: Kripto muhalif...
28 Mayıs seçimlerinde aldığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK üyelerine kesen Kılıçdaroğlu tüm üyelerinin istifasını alarak kadrosunda yenilenmeye gitti..

KIRSALDAKİ VATANDAŞLARI KÜÇÜMSEDİ

Seçimlerden 12 gün sonra ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada kırsal ve köyde yaşayan vatandaşları küçümseyen ifadeler kullanırken kurultayda adaylık mesajı verdi.

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına kulak asmazken, Faik Öztrak'ın adaylık sinyali veren İmamoğlu ve Özel'e yönelik ifadeleri sonrası Sözcü TV'deki Fatih Portakal çileden çıktı.

Portakal Kılıçdaroğlu ve Öztrak'a sert sözlerle yüklenirken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'cesaretli olun' çağrısı yaptı.

İşte Portakal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

BÖYLE KİBİRLİ BİR BAKIŞ AÇISI OLAMAZ

CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz.

İÇ ANADOLU'YU TAMAMEN BIRAKMIŞSINIZ

İnsanları küçümsüyorsunuz bir de yayında. O zaman siz İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Alamıyorsunuz da.

SEÇMENLE DALGA GEÇİYORSUNUZ

Ağır yenilgi değilmiş. Böyle enteresan cümle mi olur? Eğer iktidar değişmiyorsa, onu değiştirecek olan muhalefettir. O zaman sizin değişimizin için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.Seçmenle dalga geçiyorsunuz.

HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUNUZ SİZ YA?

Hangi dünyada yaşıyorsunuz ya siz? Değişmeniz gerekiyor. Bu kibirli tablonuzdan da vazgeçeceksiniz. Seçmeni mutsuz bırakıyorsunuz. Muhalefet değişmiyorsa vatandaş gerekeni yapar.

CESARETLİ ÇIKIN ARKADAŞ!

Parti içinde değişim isteyenler var. Cesaretli çıkın arkadaş! Özgür Özel ne kadar cesaretli? Partinin üst kademesi kesinlikle liderini değiştirmek istemiyor.

İNSANLARDA ARTIK HEYECAN YARATMIYORSUNUZ

Muhalefet lideri seçimler sonrası ilk kez yayına çıkıyor reytingler çok düşük. O ekranların dolması lazımdı. İnsanlarda artık heyecan yaratmıyorsunuz.

PİŞKİNLİK YAPIYORSUNUZ

Pişkinlik yapıyorsunuz. O koltukta oturmamamız için mücadele edeceğim. Kaybettiriyorsunuz. Kendinizi ve partiyi bitiriyorsunuz. CHP'nin artık yeni rotasını çizmesi gerekiyor. O koltukta oturamayacaksınız.

'KENDİ İÇİNDEKİ KRİPTOLARI, KENDİSİNİ TEMİZLESİN'

Fatih Portakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı sözleri gündemdeki yerini korurken, Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk'ten Portakal'a tepki gecikmedi. Sosyal medya hesabından Portakal'ı hedef alan Bilgin; 'F.Portakal sözcü'de tarz değiştirdi,Kemal Bey'e basiretsiz korkak pişkin diyor, hiçbir gazeteci yorumcu sunucunun bir parti liderine bu üslupla saygısızlık yapma hakkı yok, muhalefet medyası muhalefet partilerinden önce kendi içindeki kriptoları, kendisini temizlesin!' ifadelerine yer verdi.
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