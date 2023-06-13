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CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş da isyan bayrağı açtı. "Değişim" diyenlerin sayısı artıyor. Son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir şekilde başkaldırdı.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı
Ekleme: 13.06.2023 - 09:24 Güncelleme: 13.06.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi hezimetini 'Ağır bir yenilgi değil' diyerek geçiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en güvendiği isimlerden bile 'değişim' mesajı gelmeye başladı. Genel başkanlığa göz kırpan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tam destek vermişti.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir şekilde başkaldırdı.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

28 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu'na 'İstifa et' çağrısı yapan Tanju Özcan, genel başkanlığa İmamoğlu'nun getirilmesi gerektiğini savunuyor.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

29 Mayıs'ta 'değişim' mesajı veren İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde 'Aday mısınız?' sorusuna, 'Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynı İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim' cevabını verdi. Delegeler üzerinde etki sahibi olan belediye başkanları ile dirsek temasına devam eden İmamoğlu'nun adaylık için çıkış yolu aradığı bildirildi.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

YAVAŞ'TAN GÖNDERME

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetinin kızıştığı bu süreçte Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir tweet'i beğenerek gündem oldu. Yavaş'ın beğendiği tweet'te seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir veriye yer verildi.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

Aralık 2022 tarihli anket sonuçlarına göre en uygun adayın Mansur Yavaş, en yanlış adayın ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu aktarıldı. CHP'deki kriz döneminde Yavaş'ın beğendiği ve eleştirilere rağmen geri çekmediği bu tweet, yeni bir başkaldırı olarak yorumlandı.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

ÖZGÜR ÖZEL DE KERVANA KATILDI

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel de Engin Altay gibi 'değişim' kervanına katıldı. Genel başkan adaylığına yeşil ışık yakan Özel, 'Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakârlık yapmaktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek ilerleyeceğim.

CHP'deki koltuk savaşı alevlendi! En güvendiği isimler isyan bayrağını açtı

Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı' diyerek gündem oldu.


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