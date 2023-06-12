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Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP'li Özgür Özel de 'Değişim' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." dedi. Üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu da belirten Özel, 'Buna genel başkanlık dahil mi?' sorusuna da evet yanıtını verdi.

Ekleme: 12.06.2023 - 10:11 Güncelleme: 12.06.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından istifasını isteyenleri 'trol' ilan eden ve 'Bugün genel başkan değiştirecek durumumuz yok.' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel fikir değiştirdi.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, 'Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli' dedi.

'Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız'
Küçükkaya'nın aktardığına göre Özel, 'Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç' açıklamasında bulundu.

Özel, “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı, öncülük etmeli' ifadelerini kullandı.

'Genel başkanlığa aday olabilirim' mesajı
Üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu da belirten Özel, 'Buna genel başkanlık dahil mi?' sorusuna da evet yanıtını verdi.

Öte yandan Sözcü'den İsmail Saymaz'ın da 'Genel başkanlığa aday mısınız?' diye sorduğu Özel, şunları söyledi:

'Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı.'
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