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Beyaz Gazete
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HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz

7'li koalisyonun ortağı HDP, seçimlerin kaybedilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. "Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölgede böyle karşılanmazdı" diyen HDP'li Meral Danış Beştaş, "Hakkımız teslim edilmedi dedi. Öte yandan yaklaşan yerel seçimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Beştaş, "Büyükşehirlerde kendi adaylarımızı çıkartabiliriz." ifadelerini kullandı.

HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
Ekleme: 12.06.2023 - 16:41 Güncelleme: 12.06.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz
14 Mayıs'ta birinci, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi 7'li koalisyonu kaosa sürükledi. Seçimlerin hemen ardından önce İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ardından Kılıçdaroğlu yandaşı gazeteciler seçimdeki başarısızlığı Kılıçdaroğlu'na bağlayarak topa tuttu. Son olarak ise HDP Kılıçdaroğlu'nu sattı.

BİZ OLMASAK KILIÇDAROĞLU BÖLGEDE BU ŞEKİLDE KARŞILANMAZDI
HDP'li Meral Danış Beştaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. 'Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu'na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1'lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu.' diyen Beştaş, 'Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım' ifadelerini kullandı.

HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz

'YEREL SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARABİLİRİZ'
Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuştu.

Meral Danış Beştaş, HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi.

Beştaş, 'Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var.' dedi.


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