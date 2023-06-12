HDP de Kılıçdaroğlu'nu sattı! Resti çektiler: Yerel seçimlerde aday çıkartabiliriz

14 Mayıs'ta birinci, 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi 7'li koalisyonu kaosa sürükledi. Seçimlerin hemen ardından önce İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ardından Kılıçdaroğlu yandaşı gazeteciler seçimdeki başarısızlığı Kılıçdaroğlu'na bağlayarak topa tuttu. Son olarak ise HDP Kılıçdaroğlu'nu sattı.HDP'li Meral Danış Beştaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. 'Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu'na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1'lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu.' diyen Beştaş, 'Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım' ifadelerini kullandı.Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuştu.Meral Danış Beştaş, HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi.Beştaş, 'Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var.' dedi.