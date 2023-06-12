FETÖ CHP'den umudu kesti: CHP kurtulmaz umutlanmayı bırakalım
CHP'de yaşanan genel başkanlık tartışmalarında sular durulmuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açtı. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce 'bahar' vadettiği ve Türkiye'ye dönüş planları yapan FETÖ'cüler de CHP'den umudu kesti. FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'deki iç karışıklığa ilişkin yaptığı paylaşımda, "CHP kurtulmaz hocam, umutlanmayı bırakalım" ifadelerini kullandı.
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Seçimlerden Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan zaferle çıktı. Muhalefet aldığı yenilgiden sonra birbirine düşerken 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlerinin ve partisinin siyasetçileri tarafından hedef haline geldi. 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı veren CHP liderine ilk tepki İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken geride kalan gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel de isyan bayrağını açtı.
Daha bir hafta önce Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden Özgür Özel, söylem değiştirip 'CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı.' ifadeleriyle genel başkanlık koltuğuna talip olduğunu belirtti.
Seçimlerden önce CHP'ye destek verdiklerini duyurup 'Dönüş biletimizi aldık' paylaşımları yapan FETÖ'cüler yaşananlar sonrasında CHP'den umudunu kesti.
FETÖ CHP'den umudu kesti: Umutlanmayı bırakalım
FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'deki iç karışıklığa ilişkin yaptığı paylaşımda, 'CHP kurtulmaz hocam, umutlanmayı bırakalım' ifadelerini kullandı.
Uslu paylaşımında şunları söyledi:
'CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP'yi ulusalcılığın kollarına terkedip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız.'
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