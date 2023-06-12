Emine Erdoğan'dan KKTC mesajı: Gösterdikleri dayanışmayı daima hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ziyarete ilişkin bir paylaşım geldi.Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kıymetli eşi Sibel Tatar Hanımefendi ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi’ni ziyaret ettik.Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dönüştürürken, ülkelerinin marka değerine de şüphesiz önemli bir katkı sunuyorlar. Ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünlerin her biri şifa kaynağı.Yaşadığımız deprem felaketinin ardından kooperatif olarak, yaraları sarmak için gösterdikleri dayanışmayı daima hatırlayacağız. Onların nazarında zor günlerimizde umut tohumlarını yeşerten tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum.