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WhatsApp'tan bir yeni özellik daha: Gizli olarak takip edilebilecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının takip etmek istedikleri kişi ve kurumların kanallarının olacağı ve bu kanallarda yöneticilerin fotoğraf, metin, video, çıkartmalar ve anketler paylaşabileceği yeni özelliğini duyurdu.

Ekleme: 10.06.2023 - 15:47 Güncelleme: 10.06.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yaptığı güncellemelerle dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasına yeni bir özellik daha getiriyor. Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile,arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak. Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Bu sayede kullanıcılar, takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.

Kullanıcı gizliliği ön planda
Yeni duyurduğu kanal özelliğinde gizliliğe önem verdiğini belirten WhatsApp, kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası veya profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceğini aktardı. Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek. Kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

İlk nerelerde kullanılacak?
WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlerle ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu.
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