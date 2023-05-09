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DEAŞ’ın hücre evlerine operasyon: Kaleşnikof silah ile 720 mermi ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Örgütün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. DEAŞ üyelerinin kanlı terör saldırıları için kırsalda hayatta kalma, kamuflaj ve kalaşnikov kullanma eğitimi aldıkları belirlendi. Hücre evlerinde yapılan aramalarda Kaleşnikof ile 720 mermi ve çok sayıda tabanca ele geçirildi. TEM ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlılardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 9.05.2023 - 11:17 Güncelleme: 9.05.2023 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
DEAŞ’ın hücre evlerine operasyon: Kaleşnikof silah ile 720 mermi ele geçirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen, eleman teminine çalışarak kendi içerisinde yeni bir yapılanma kurmaya çalışan 32 şüpheliyi tespit etti.

DEAŞ'IN HÜCRE EVLERİNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Ankara TEM ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikov tüfek 720 mermi, 5 tabanca 6 tabanca şarjörü, mermiler, örgütsel dokümanlar, para dağıtım listeleri ve 14 bin Türk lirası ile 2 bin 500 dolar ele geçirildi.

TERÖR SALDIRISI İÇİN ÖZEL EĞİTİM

DEAŞ üyelerinin özel olarak eğitim aldıkları tespit edildi. Hücre evinde yapılan aramada silah eğitim videoları da ele geçirildi. Terör örgütü üyelerinin ayrıca kırsalda hayatta kalma eğitimi de aldıkları belirlendi. TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 24 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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