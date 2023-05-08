İmamoğlu'nun son piar çalışması da işe yaramadı! Konya miting alanı boş kaldı...

Büyük seçimlere tam olarak 6 gün kaldı.Türkiye pazar günü sandığa gitmeye hazırlanırken, cumhurbaşkanı adayları da mitinglerini sürdürüyor.Seçimin son düzlüğünde sosyal mecralarda farklı türde algı oluşturmaya çalışan muhalefet aynı zamanda mağduriyet rolüne soyundu.Gündeme konu olan 'Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da taşla saldırı' başlıklarının aslını inceleyelim;Miting için Erzurum'a giden İmamoğlu'nun büyük miting alanını dolduramayacağı fark edilerek, şehir merkezinde yapma kararı alındı.İzinsiz şekilde şehir merkezinde gerçekleştirilen miting, olayların ve kavgaların çıkmasına neden oldu. Miting esnasında farklı grupların birbirine taşla saldırısından İmamoğlu'da etkilendi. Polis ekipleri olaya ani müdahale gerçekleştirirken, İmamoğlu durumu bir piar çalışmasına çevirdi.Mağduriyet nidaları atan Ekrem İmamoğlu, bir sonraki miting durağı olan Konya'da alanın dolup taşacağını düşündü.Bu heyecanla Konya'da vatandaşlara seslenmek için hazırlanan İmamoğlu, beklediği ilgiyi göremedi. CHP'li hesapların 'miting alanı doldu taştı' ifadelerinin drone görüntüleri ile gerçeği ortaya çıkarken, alanın büyük bir kısmının boş olduğu gözler önüne serildi.Muhalefet, bir algı operasyonunu daha başarısız şekilde sonuçlandırdı.