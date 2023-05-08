Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Provokasyonlarıyla olay çıkarıyorlar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine Kırklareli'nin ardından Edirne'de devam ediyor. Başkan Erdoğan Edirne'de vatandaşlara hitap etti. 7'li koalisyona yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
14 Mayıs seçimlerine günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan miting turlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Kırklareli'nin ardından Edirne'de vatandaşlara hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
'EDİRNE'NİN DESTEĞİ OLDUKTAN SONRA BİZ YEDİ DÜVELE MEYDAN OKURUZ'
Bugün karşımda bambaşka bir ihtişam var. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Serhat şehrimiz Edirne'yi hasretle selamlıyorum. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne.
Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkartan Edirne'nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz. Medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne'de şairleriyle, alimleriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne'yle ruhumuzu destekledik.
'YURT DIŞINA KAÇAN FETÖ'CÜLER CHP'NIN REKLAM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR'
CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nın reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupasından Amerikasına her gün destek yağıyor. Bölcülere dönüp 'siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü?
'EKONOMİMİZİ TEFECİLERE TESLİM ETME SÖZÜ VERMİŞLER'
Kimine bakanlık sözünü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğasn Cumhhrbalşkanlığına devam ettiği sürece biz hukuku, adaleti size teslim etmeyiz. Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Neymiş 300 milyar dolar getirecekmiş.
'BU KADAR İNSANI BAYRAK, EZAN VE VATAN SEVGİSİNDEN BAŞKA NE GETİREBİLİR?'
Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir?Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı.
'BİZDE AİLE KURUMU KUTSAL, LGBT LEKESİNİ SÜRDÜRMEYİZ'
AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.
Onbinlerce İstanbullu Atatürk Havalimanı'nda beklerken, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine git. Kahveni içerek orada olanı biteni izle. Acaba ne zaman ölecek diye. Her hesabın, her tuzağın üzerinde Allah'ın hesabı vardır. Benim milletim bırakın ülkeyi bunlara günahını bile vermez.
15 Temmuz gecesi benden 1,5 saat önce Kemal tankların arasından kaçırılarak belediye başkanını evine gitti. On binlerce İstanbullu orada beklerken 'ben bilmiyordum' diyor, sen o kadar İstanbulluyu nasıl görmedin. Adamın hayatı yalan. Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumladı.
'KENDİ PROVOKASYONLARIYLA OLAY ÇIKARIP UTANMADAN ŞEHİRLERİMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR'
Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta yola devam edeceğiz.
'TÜRKİYE'NİN ASIRLIK SORUNLARINI NASIL ÇÖZÜME KAVUŞTURDUYSAK BU SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN DE GELİRİZ'
Önümüze çıkartılan nice engellere, tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükemeyinve ekonomik tuzakları ortaya koydular. Salgından savaşa kadar küresel krizle de buluştuk. Dimdik ayakta durmayı başardık. Milletin hayatında yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak bu sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz.
'TERÖRÜ BİTİRİR BİTİRMEZ PETROLÜ BULDUK, KULLANMAYA BAŞLADIK'
Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk, kullanmaya başladık. Türkiye 21 yıldır kazancı altyapı yatırımlarına harcadı. Bundan sonra elde edilecek katma değeri milletin refahına harcayacağız. Ülkemizi 21 yıllık hizmet ve eser siyasetiyle büyütürken Edirne'ye de 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık.
HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN PROJESİYLE SEYEHAT 1,5 SAATE İNECEK
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 1,5 saate inecek.
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