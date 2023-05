Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz

Milyonlarca seçmenin beklediği tarihi güne 1 hafta kaldı.Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri öncesi, yurt genelinde miting heyecanı yaşanıyor.Adaylar sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken, sosyal medya hesapları üzerinden de seslenmeyi ihmal etmiyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaparak bir yandan vaatlerini sürdürüyor, bir yandan da hayata geçirilen projeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yurt dışından 300 milyar dolar getireceği vaadini ele aldı.Erdoğan, 'Londra'daki tefecilerden “borç para bulduk” diye sevinenlerin hayal bile edemeyeceği bir kaynağı biz, ülkemizin kendi imkânlarıyla milletimize sunuyoruz. Nasıl mı?' diyerek tek tek açıkladı.İşte paylaşımdaki ifadeler:Aile ve Gençlik Bankası'yla milletimizin temel taşı ailenin, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla destekleyeceğiz. Prim giderlerinin üçte birini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda destek vereceğiz. Her evden en az bir kişinin istihdamda olmasını temin edeceğiz.Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi'yle hanelerimizin tamamına belli bir seviyenin üzerinde para girmesini sağlayacağız. Halihazırdaki sosyal yardım ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz. Her şey bir yana, eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez. 14 Mayıs'tan sonra da inşallah kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.