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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz

Türkiye tarihinin en önemli ve heyecanlı seçimlerine doğru süreç işlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'borç para bulduk' vaadini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
Ekleme: 7.05.2023 - 09:37 Güncelleme: 7.05.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
Milyonlarca seçmenin beklediği tarihi güne 1 hafta kaldı.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri öncesi, yurt genelinde miting heyecanı yaşanıyor.

Adaylar sahada vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ederken, sosyal medya hesapları üzerinden de seslenmeyi ihmal etmiyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaparak bir yandan vaatlerini sürdürüyor, bir yandan da hayata geçirilen projeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'borç para' vaadine tepki

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yurt dışından 300 milyar dolar getireceği vaadini ele aldı.

Erdoğan, 'Londra'daki tefecilerden “borç para bulduk” diye sevinenlerin hayal bile edemeyeceği bir kaynağı biz, ülkemizin kendi imkânlarıyla milletimize sunuyoruz. Nasıl mı?' diyerek tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz

Enerji yatırımları mesajı

İşte paylaşımdaki ifadeler:

Karadeniz doğalgazımızla, Gabar'da keşfettiğimiz petrolümüzle, Konya'da kurduğumuz ülkemizin en büyük güneş enerjisi santrali ve Akkuyu gibi projelerimizle artık yurt dışına giden 100 milyarlarca dolarlık enerji parası milletimizin emrinde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz

Bu para yatırım, istihdam ve sosyal destek olarak insanımızın cebine girecek. Şimdiden bunun mekanizmalarını oluşturmaya başladık.

'Evlatlarımızın geleceğini kendi öz kaynaklarımızla destekleyeceğiz'

Aile ve Gençlik Bankası'yla milletimizin temel taşı ailenin, gözümüzün nuru evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla destekleyeceğiz. Prim giderlerinin üçte birini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda destek vereceğiz. Her evden en az bir kişinin istihdamda olmasını temin edeceğiz.

'Eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez'

Gelir Tamamlayıcı Aile Desteği Sistemi'yle hanelerimizin tamamına belli bir seviyenin üzerinde para girmesini sağlayacağız. Halihazırdaki sosyal yardım ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz. Her şey bir yana, eser ve hizmet siyasetinde kimse bizim elimize su dökemez. 14 Mayıs'tan sonra da inşallah kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz ülkemizin kendi imkanlarıyla milletimize sunuyoruz
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