The Economist skandalında 2. perde: Erdoğan hazımsızlığını böyle dile getirdiler

Batı medyası tarafsız gazeteciliği rafa kaldırdı. Açık açık Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Dün İngiliz The Economist ile Fransız Le Point' ve 'Le'xpress' detrgilerinin kapaklarında bu durum net birt şekilde görüldü. The Economist bir başka haberinde daha Erdoğan karşıtlığı açık açık yazarken gerçekleri bu kez gizleyemedi... Haberde, NATO'nun kilit ve garip bir üyesi Erdoğan'ın devrilmesinin tüm dünyada yankılanacak ifadelerini kullanılırken The Washington Post'ta yer alnan bir haberde ise, Erdoğan'ın dış politikadaki başarısından duyulan rahatsızlık dile getirildi.The Economist'te yer alan haberde, Erdoğan için bir kayıp sadece bir dönemin sonu olmayacak, bölgede ve dünyada yankı uyandıracak denildi. Türkiye'nin Kanada, İtalya ve Güney Kore'nin önünde dünyanın 11. büyük ekonomisi olduğu, NATO'nun kilit ve garip bir üyesi olduğu yazılan haberde, Türkiye'nin demokrasiden yoksun olduğu iddia edildi.Kılıçdaroğlu çevresinde toplanan grup ile Erdoğan arasında kesin bir seçim sunulduğu yazılan haberde, Erdoğan ve AK Parti'nin anketlerde neden hala önde olduğunu anlayamadıkları yazıldı. Erdoğan'ın ekonomi üzerinden yıpratılmaya çalışıldığı haberde Erdoğan'ın son günlerde peş peşe verdiği müjdelere de yer verildi. Erdoğan'ın sadece geçtiğimiz ay içinde nükleer santralin açılışını yaptığı, ilk yerli otomobilden, ilk milli savaş gemisine Türkiye'yi bir dünya gücüne dönüştürmek için verdiği mücadele yazıldı. Türkiye'nin Batı'ya meydan okuduğu ifade edilen haberde anket sonuçlarına da bir cevap verilmiş oldu.The Washington Post'ta yer alan haberde ise, iç politikaya yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmezken Türkiye'nin aslında dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olduğukabul edildi. 14 Mayıs seçimleri için 'Tek adam boyunduruğunu kırmak için bir sınav' ifadesini kullanan Washington Post, Washington ve Avrupalı müttefikleri için 'Risk daha yüksek olamaz' denildi.Başkan Erdoğan'ın Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği haberde, İsveç'e terör nedeniyle verilen veto eleştirildi. Erdoğan'ın Batı stratejisini altı üst ettiği iddia edildi. Türkiye seçimlerinin despotizmin gölgesinde olduğu gibi asılsız iddialarda bulunuldu.İngiliz The Economist dergisi meşhur kapağına Türkiye seçimlerini taşıdı. 2023'ün en önemli seçimi' başlığı taşıyan kapağında gazetecilik tarafsızlığından uzak skandal ifadeler kullandı.2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' ifadeleri dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan için, 'Kıyıda kampanya turu yapan savaş gemisini göstererek vatansaver seçmeni ateşlemeyi umuyor ancak karizması, büyük jetleri ve eşantiyonları yeterli olmayabilir' diyen The Economist dergisi, 2023'ten beri Türkiye'nin giderek daha da otokratik bir tarzda yöneten bir adam ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın yenilgi ile karşı karşıya olduğunu iddialarınıda bulunduKemal Kılıçdaroğlu için sevimli bir şekilde alçakgönüllü ifadelerini kullanan dergi, 'Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.' dedi.Fransız dergisi Le Point ise, kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak 'Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti…' ifadelerini kullandı ve Erdoğan'ı 'Diğer bir Putin' olarak değerlendirdi..Haftalık L'Express dergisi, son kapağında 'Erdoğan, kaos riski' gibi ifadeler kullandı. 14 Mayıs'ın Türkiye için bir 'dönüm noktası' olacağı söylenen haberde, Türkiye'nin 'özgür ve adil seçimlerin yapıldığı demokratik bir ülke olmadığı' şeklinde gerçeklişten uzak ifadeler kullanmıldı.