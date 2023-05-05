Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK'nın kurulduğu köye ziyaret: 'Kimlere selam gönderdiği çok açık'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CHP, Diyarbakır'dan milletvekili adayı yaptı. Skandal açıklamalarıyla HDP çizgisine yakın olan Sezgin Tanrıkulu, seçim çalışmalarına aday olduğu şehirde başladı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada bir de video çekti. Tanrıkulu, videoyla birlikte 'Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar' ifadelerini kullandı.6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın ini olan Kandil'den ve HDP'den açık açık destek geldikten sonra Tanrıkulu'nun Fis köyünden böyle bir video yayınlaması sosyal medyada manidar bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Fis köyünün ne anlama geldiğine dair paylaşımlar yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bilindiği üzere terör örgütü PKK, 1978 yılında, Lice'nin Fis köyünde Abdullah Öcalan ve kendisini destekleyen 21 kişi tarafından kurulmuştu.Sosyal medyadan Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımına tepki gösterenlerden olan AK Partili Metin Külünk sosyal medyadan tepkisini şöyle dile getirdi: 'Çocukluğunu anımsatmışsın, doğum günü kutlamaya mı gidiyorsun diyeceğim de, Kasım ayına çok var. Hayırdır?'AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Tanrıkulu'nun Fis köyünden çektiği videosuna tepki göstererek 'PKK'nın 1978'de kurulduğu Fis Köyü'ne gidip şehitlerimizin ruhunu inciten Tanrıkulu'na sesi çıkmayanlara yazıklar olsun! Hepinize söz Kandil'e bahar gelmeyecek!' dedi.Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı A. Deniz Güzelay ise Tanrıkulu'na tepki gösterip 'Fis; PKK'nın kurulduğu yerdir. Devletimize meydan okuduğunu sananları 14 Mayıs'ta sandığa gömeceğiz! Atatürk'ün kurduğu partide PKK'ya hizmet eden Sezgin Tanrıkulu ve benzerini büyük Türk milleti affetmeyecektir!' ifadelerini kullandı.Yazar Ceyhun Bozkurt da tepki gösterenlerdendi. Bozkurt, 'Twitteki mesaj çok net. Kim(ler)e selam gönderildiği de...' derken, avukat Ebubekir Elmalı, 'Kazanacaklarından o kadar eminler ki PKK'nın sözde kurulduğu köyü ziyaret edip oradan bayrağımıza, namusumuza, şehit annelerimize ayar vermekten utanmayı geçtik çekinmiyorlar bile' yorumunda bulundu.Avukat Mehmet Emin Can, tepkisini ortaya koyarak 'Tarih sizi Türk siyasetinin en omurgasız isimleri olarak kaydedecek!' ifadelerini kullanırken, araştırmacı Can Ucun, 'CHP milletvekili PKK terör örgütünün kurulduğu yere gönderme yaparak, hiç ihmal etmediğim bir yer diyor. Bu işin sonu nereye varacak artık merak ediyorum?' sorusunu yönelttiSosyal medyada tepkisini gösteren İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin ise 'TSK, SİHA'larla sivilleri öldürüyor diyen, devleti katliam yapmakla suçlayan Tanrıkulu şimdi de PKK'nın kurulduğu köyden bir yerlere selam göndermiş. Peki, CHP'nin Tanrıkulu'nu Diyarbakır birinci sıradan aday göstermesi kime ne mesaj gönderiyor?' dedi.Sosyal medya kullanıcısı Kürşat Şimşek ise Tanrıkulu'na tepkisini şöyle dile getirdi:'Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis Köyü'nde PKK 1978 yılında kuruldu. Selam vermekteki amaç belli yazıklar olsun size ve sizin zihniyetine!'