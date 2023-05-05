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Almanya'da Türk seçmene sandık engeli! 9 bölge iptal edildi

Alman hükümeti, hiçbir somut dayanak olmamasına rağmen oy kullanılacak 9 sandık bölgesini güvenlik gerekçesiyle listeden sildi. Ülkede, AK Parti'nin seçim çalışmaları engellenirken, HDP'nin ve CHP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi.

Ekleme: 5.05.2023 - 01:34 Güncelleme: 5.05.2023 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da Türk seçmene sandık engeli! 9 bölge iptal edildi
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yurt dışında ve gümrükte oy kullanan seçmen sayısının toplam 1 milyon 138 bin 743 olduğu açıklandı.

Oy verme işlemleri Yurt Dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

AVRUPA'DA BAZI NOKTALARDA SANDIKLAR KURULAMADI

Türkiye, 3 milyon 400 bini aşkın Türk vatandaşının seçimlerde oy kullanabilmesi için 177 noktada ve 46 gümrük kapısında sandık kurma kararı almıştı. Ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk vatandaşlarının bulunduğu bazı ülkelerde oy kullanımını engellemeye yönelik adımlar atıldı.

Alman hükümeti, hiçbir somut dayanak olmamasına rağmen oy kullanılacak 9 sandık bölgesini güvenlik gerekçesiyle iptal etti. Bu kapsamda Dortmund, Fulda, Kassel, Siegen, Limburg, Kiel,Mannheim, Saarbrücken, Bielefeld ve Ulm şehirlerinde sandık kurulması engellendi.

Almanya'da Türk seçmene sandık engeli! 9 bölge iptal edildi

AK PARTİ'NİN SEÇİM ÇALIŞMALARINA ENGELLEME

Ülkede AK Parti'nin seçim çalışmaları engellenirken, HDP'nin ve CHP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi.

Nürmberg Belediyesi'nden izin alınarak belirli bölgelere asılan AK parti afişleri PKK yandaşlarının baskılarıyla kaldırılarak yerine HDP afişleri asıldı.

Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktada İslam'a hakaret içeren pankart asıldı

Danimarka'da oy vermeye giden Türk vatandaşları provokatif bir pankartla karşılandı. Başkent Kopenhag'da, Türk vatandaşlarının oy vermek için geldiği Başkonsolosluğun karşısına İslam'a hakaret içeren bir pankart asıldı.
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