Türk Astronot Alper Gezeravcı kaza geçirdi!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı. Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı. Gezeravcı, gün içinde Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünce Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmaya katıldı. Uzay görevinin ardından 9 Şubat'ta Dünya'ya iniş yapmıştı. Gezeravcı, 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelmişti.

Kocaeli'de D100 İzmit geçişinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.YARALILARIN SON DURUMU112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.