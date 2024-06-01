Çeteleşen köpeklere önlem: İşte başıboş sokak köpekleri düzenlemesinin detayları

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak köpekleri sorununun çözümü için yapılan çalışmanın çerçevesini anlattı, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.Yaptıkları hazırlık ile ilgili kamuoyunda "bütün köpekler toplanıp ötanazi yapılacakmış" gibi yanlış bilgiler yayıldığını belirten Güler, şu mesajları verdi:Resmi rakamlara baktığımızda 2.5 milyon civarında sahipsiz, başıboş köpek sokaklarda. Maalesef net tespite dayanmıyor bu rakamlar. Genel tahmin, 4-4.5 milyon civarında sahipsiz sokak köpeğinin şehirlerde, ilçelerde bulunduğu yönünde.Vatandaşların yaşadığı sıkıntılar var. Saldırgan, çeteler halinde gezen köpeklerimiz var. Bunlara yönelik olarak sokak güvenliğini sağlamak, toplum sağlığını korumak gibi yükümlülüğümüz var.Şu anda kuduz temaslı sayısının ciddi manada artış gösterdiğini görüyoruz. Vahşi orman alanlarına yapılan barınaklarda vahşi hayvan ve köpek teması sonucu ortaya çıkan kuduz riski var.Anatomik yapısı bozulmuş, farklı ürümeden kaynaklanan saldırganlaşmış, normalleşmesi mümkün olmayan, hasta, acı çeken hayvanlar var. Bunları merhamet iklimine uygun olarak uyutma dediğimiz şekli ile birlikte normalleştirmemiz gerekiyor.Mahallenin maskotu, adı "Can, Yaren, Beyaz, Papatya" gibi köpeklerle sorunumuz yok. Toplumun sorunu cadde ve sokaklardaki saldırgan, çeteler halinde gezen, sokak güvenliği ve toplum sağlığını etkileyenler.Bizim esasımız köpeklerin barınaklara alınması. Barınakların yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Ve orada hem yaşamalarını sağlamak, hem olumsuz durumu olan köpekleri buradan ayırt etmek gerekiyor.Belediyelerin sokak köpeklerinin, kedilerin barınaklarını yapma zorunluluğu var. Keyfiyet yok. Sorumluluklarını yerine getirsinler.Hayvanların sahiplenmesini destekleyelim. Kısırlaştırmaya yoğun bir şekilde devam edelim. Aşılayarak, çip veya kulaklık takarak hayvanseverler ile süreci yürütelim diye düşünüyoruz.Sokak hayvanlarını sahiplendirmenin sağlanamaması veya hayvanın saldırgan olması durumunda uyutulma seçeneğiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.Diyanet, sokak köpekleri insanlara ve topluma zarar veriyorsa son çare olarak uyutulmasının caiz olduğunu belirtti.Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan "Sokak köpeklerini uyutmak dinimizde caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta, akli dengesi yerinde olmayan ya da topluma zarar veren insanlara bile gerektiğinde sakinleştirici ilaç verildiği veya bir yere kapatıldığına dikkat çekilerek, "İnsanları ve diğer canlıları korumak için yapılan uyutma uygulamasının dinimizce bir sakıncası yoktur" denildi.