Cezanın arkasından Soros çıktı! 'Savaşacağım' diyerek duyurdu

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump'ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi.Mahkemenin 7'si erkek 12 kişilik jüri heyeti, "sus payı" davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi. Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı.Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi." şeklinde konuştu.Davaya bakan Hakim Juan Merchan, jürinin kararı bildirmesinden sonra Trump'a verilecek ceza için 11 Temmuz 2024 tarihini belirledi.Eski ABD Başkanı Donald Trump, tarihi "sus payı" davasında kendisine yönetilen 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu. New York'ta gazetecilere konuşan Trump, davanın yargıcı Juan Merchan ve Demokratlara yönelik eleştirilerini yineleyerek, "Davanın kendisine gelecek olursak çok adaletsizdi" dedi.Yargıç Merchan tarafından bazı savunma tanıklarının "kelimenin tam anlamıyla çarmıha gerildiğini" belirten Trump, "Bu bir aldatmaca. Bu hileli bir duruşma" diye konuştu.Trump, Merchan'ı son derece çelişkili olmakla suçlayarak, adil bir yargılamadan mahrum bırakıldığını söyledi. Kendisine uygulanan ve "çirkin" olarak nitelendirdiği yayın yasağına da değinen Trump, yasağı kınadı. Mahkemenin kararını temyize götürmeyi planladığını bildiren Trump, "savaşacağını" ifade etti.Konuşmasında "Pek çok insan bırakıp giderdi" ifadelerini kullanan Trump, "Ülkemiz ve Anayasamızı kurtarmak için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim için fark etmez" şeklinde konuştu. Jüri kararının ardından toplanan 34,8 milyon dolardan övgüyle bahseden Trump, "Mücadeleye devam edeceğiz" diyerek, 5 Kasım'daki seçimlerin ülke tarihindeki en önemli gün olduğunu vurguladı.Eski başkan, yaptığı açıklamalarda ünlü borsa spekülatörü George Soros'u da hedef aldı. Ceza kararını veren savcının Soros'a hizmet ettiğini söyleyen Trump, "Bir rezaletti. Bu, hileli bir duruşmaydı. Yolsuzluğa bulaşmış, çelişkili bir yargıcın yaptığı hileli bir duruşmaydı. Bir rezaletti. Bize yer değişikliği yapma izni bile vermediler. Hileli, utanç verici bir duruşmaydı. Gerçek karar 5 Kasım'da halk tarafından verilecek. Burada ne olduğunu herkes biliyor.Soros destekli bir savcı vardı ve her şey ortada. Biz yanlış bir şey yapmadık. Ben çok masum bir insanım. Sorun yok.Ülkemiz için savaşıyorum. Anayasamız için savaşıyorum. Ülkemiz şu anda hileyle yönetiliyor. Bu (yargılama), Biden yönetimi tarafından bir rakibi, siyasi bir rakibi yaralamak veya incitmek için yapıldı. Bana göre tam bir rezalet." ifadeleri