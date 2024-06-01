Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kızılcahamam'da Filistin sergisini gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.Konuşmasına, "ülkenin dört bir yanında AK Parti'nin millete hizmet davasını sırtlayan, ülkesi, milleti ve Türkiye'nin aydınlık istikbali için samimiyetle koşturan tüm kardeşlerimin her birine selamlarımı gönderiyorum." diyerek başlayan Erdoğan, toplantının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcısı ve bakanların geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklarını belirten Erdoğan, hem partinin gündemindeki meseleleri konuşacaklarını hem de Türkiye'yi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları 2 gün boyunca kapsamlı şekilde değerlendireceklerini bildirdi.Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşmasında işgalci devlet İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü katliama ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Türkiye'nin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı somut adım atan tek ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, "İsrail ile tüm ticari faaliyeti durdurduk. Kahraman Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Hakkı ve hakikati haykırmaktan çekinmiyoruz. Tek başımıza kalsak da bu uğurda bedel ödesek de bu vicdanlı ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz.Filistin davasına ve Gazzeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek veren AK Parti camiası ve MHP başta olmak üzere meclisteki diğer siyasi partilere de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: Vicdan yoksunu 3-5 Siyonist işbirlikçi Filistin konusundaki milli mutabakatı bozmaya çalışsalar da başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. İsrail'in 76 yıllık işgal ve katliam politikalarını gösteren bu utanç verici sergiyi birazdan hep birlikte gezeceğiz. Sizlerin de görmesini tavsiye ediyorum.Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte partisinin düzenlediği Filistin sergisini gezdi.