Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 379'a yükseldi

El Cezire'nin haberine göre, Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik raporlama döneminde 95 kişinin öldüğünü ve 350 kişinin yaralandığını bildirdi.İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazı altında kaldığına inanılan çok sayıda kişiyle birlikte can kaybı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.Gazze merkezli Hamas ve işbirliği içinde bulunduğu grupların 7 Ekim 2023'te Gazze'den İsrail topraklarına sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle 1.200'ye yakın kişi öldü ve 252 kişinin alındı. Hamas, saldırısını İsrailli yetkililerin El Aksa Camisi'ne yönelik saldırgan eylemlerine bir yanıt olarak nitelendirdi.İsrail, bu saldırıya acımasızca karşılık verdi. Uluslararası kamuoyunda “soykırım” olarak nitelenmeye başlanan bu karşılıkta önce 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze tam bir abluka altına alındı ve ardından hava saldırıları başladı. Nüfusun yüzde 70'i evlerini terk etmek zorunda kaldı, bu insanların sığındığı kamplar da İsrail'in hedefleri arasındaydı. İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 36 bini aşkın can kaybı var.İsrail, Gazze'nin yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.