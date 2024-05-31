Kremlin’den Donald Trump açıklaması! Dmitriy Peskov ‘Meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldı’ dedi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 'sus payı' davasında 34 ayrı suçtan hüküm giymesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın hüküm giymesinin siyasi rakiplerin saf dışı bırakılması olduğunu söyledi.Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya Amerika menşeli bazı silahları Rusya'da kullanma izni verdiğine yönelik iddiaları hakkında konuştu ve 'Amerikan silahlarının zaten Rus topraklarında saldırı teşebbüsleri için kullanıldığını biliyoruz. Bu, ABD'nin çatışmalara nasıl katıldığına dair etkili bir kanıttan daha fazlasıdır.' dedi.Trump'ın, New York'taki 'sus payı' davasında suçlu bulunması konusunda ise fazla yorum yapmak istemediklerini vurgulayan Peskov, 'Dışarıdan bizim mahkemelerimizin kararları hakkında konuşmalarından hoşlanmıyoruz. Biz de üçüncü ülkelerdeki kararlar hakkında yorum yapmamaya çalışıyoruz.' şeklinde konuştu.Peskov, Trump konusunda siyasi bir müdahalenin söz konusu olduğunu belirtti ve 'Oradaki siyasi rakiplerin meşru ve gayri meşru yollarla saf dışı bırakıldığı açıktır.' ifadesini kullandı.