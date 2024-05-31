28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı

Ankara’da bir kadın “Benim sizden (tesettürlülerden) midem bulanıyor” diyerek çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına saldırdı. Eline keser alan kadın, tesettürlü kadınları tehdit etti. Dehşet anları saniye saniye kameralara kaydedildi.

Ankara'da bir sitede çekildiği iddia edilen görüntü '28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı' dedirtti.'Benim sizden (tesettürlülerden) midem bulanıyor.' diyen bir kadın, çarşaflı ve tesettürlü iki kadına saldırdı.Eline keser alan kadın, tesettürlü kadınları tehdit etti.O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Sosyal medyada viral olan videodaki saldırgan kadına binlerce tepki geldi.