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Beyaz Gazete
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28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı

Ankara’da bir kadın “Benim sizden (tesettürlülerden) midem bulanıyor” diyerek çarşaflı ve tesettürlü 2 kadına saldırdı. Eline keser alan kadın, tesettürlü kadınları tehdit etti. Dehşet anları saniye saniye kameralara kaydedildi.

Ekleme: 31.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı
Ankara'da bir sitede çekildiği iddia edilen görüntü '28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı' dedirtti.

28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı

'Benim sizden (tesettürlülerden) midem bulanıyor.' diyen bir kadın, çarşaflı ve tesettürlü iki kadına saldırdı.

28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı

Eline keser alan kadın, tesettürlü kadınları tehdit etti.

28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı

O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Sosyal medyada viral olan videodaki saldırgan kadına binlerce tepki geldi.