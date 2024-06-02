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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Haziran Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurt genelinde sıcaklıklar yükselirken herhangi bir bölgede yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerimde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Ekleme: 2.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 2.06.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...


Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık