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Beyaz Gazete
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İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!

Son dakika… İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina saat 08.40 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü! Enkazdan çıkartılan 3 yaralı hastaneye kaldırılırken İstanbul Valiliği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!
Ekleme: 2.06.2024 - 09:24 Güncelleme: 2.06.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!

İÇERİDE MAHSUR KALANLAR VAR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Enkazdan çıkartılan 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ' '02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir' ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!