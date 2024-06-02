İstanbul'da 4 katlı bina çöktü: Mahsur kalanlar var!

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.Enkazdan çıkartılan 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ' '02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir' ifadeleri yer aldı.