Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!

Mimarlık meslekleri dışında, her türlü siyasi, içtimai ve politik konulara ilişkin açıklama yayınlayan, milletin hizmet alması için yapılan çalışmaları, siyasi sairlerle engellemeye çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2013 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de iken teleferiğin yapımının durdurulması için dava açmıştı.O dava 2019 yılının mart ayında Mimarlar Odası'nın lehine sonuçlandı. Mahkeme teleferiğin, imar planının iptaline ve bu açıdan yeni bir düzenleme yapılana dek işletmesinin süresiz olarak kapatılmasına hükmetti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013'te yapılan ve inşası 13 ay süren Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı CHP'li Mansur Yavaş büyükşehirde iktidara geldiği günden bu zamana kadar aktif olarak kullanıma hazır halde tutulamadı.Bakımlarını yapıp çalıştırmayan Mansur Yavaş ve ekibi Antalya'da yaşanan teleferik faciası sonrası paniğe kapıldı. Her defasında yeni bir sorun ve çözülemeyen problemlerle boğuşan teleferik, Yavaş yönetimi yüzünden hem işletilemedi hem de Ankaralıların parası, Fransız bilir kişilerin yönlendirmesi ve tadilat-tamirat çalışmaları çerçevesinde çarçur edildi.Öte yandan Coronavirüs salgını döneminde kabinlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olmadığı bahane edilerek hizmete kapalı kaldı. O dönem Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı 2 yıl kaderine terk edildi. Sonra da ağır bakımları yapılıyor denilerek 26 milyon lira para harcandı. Ancak yapılan sözde bakıma rağmen çeşitli arızalardan dolayı teleferik yine her fırsatta kullanıma kapatılmaya devam etti.CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin büyük ihmali neticesinde, bir trajedi ile sonuçlanan ve 12 Nisan 2024 tarihinde Antalya'da teleferik hattının 5 numaralı direğinin devrilmesi ve seyir halindeki bir kabine çarpıp, kabinin kayalıklara çakılması sonucu 1 kişi ölmüş 7 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası teleferik hattı durmuş ve geri kalan 24 kabindeki 174 kişi mahsur kalmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterlerin de katıldığı kurtarma operasyonu ile o kişiler kurtarılmıştı.Bu olay üzerine apar topar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) bağlı kuruluşu EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti sunan teleferik sisteminin, Mimarlar Odası'nın 2013'te açtığı dava sonucunda süresiz olarak kapatıldığını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Mimarlar Odası tarafından 2013'te Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan dava sonuçlanmış olup mahkemenin 'imar planının iptaline' karar vermesi sebebiyle yeni bir düzenleme yapılana dek teleferik işletmemiz süresiz olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım hizmetimiz, aynı güzergahta 271 numaralı hatta konulacak ek otobüs seferleri ile sürdürülecektir.'Mimarlar Odası Ankara Şubesi de süresiz olarak kapatıldığı açıklanan teleferikle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Ankara 15.İdare Mahkemesi, ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanmasına ilişkin işlemin mevzuata, üst ölçekli planlara, şehircilik ilkeleri ile planlama ve ulaşım esaslarına uygun olmadığı gerekçeleriyle 28.03.2019 tarihinde iptal kararı vermiştir.İptal kararı ile Şentepe - Yenimahalle Teleferik hattı planının hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş ve dava konusu işlem ortadan kaldırılmıştır. İdare Mahkemelerince verilen iptal kararları verildiği anda hüküm ve sonuç doğurmaktadır. İptal kararı verildiği tarihten beş yıl sonra dahi olsa uygulanması ile hukuksuz uygulamanın durdurulması verdiğimiz kent mücadelesinin bir kazanımıdır. Kararın geçen beş yıl içinde uygulanmamış olmasına dair soruların muhatabı EGO Genel müdürlüğü olduğunu belirterek, Odamıza bu hususta yöneltilen sorular üzerine açıklama yapılması zorunlu olmuştur.' denildi.