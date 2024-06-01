Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu
Bursa'da emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. "İleri tarihli EFT oyununa" dikkat çeken polis ekipleri, parayı hesapta gördükten sonra hayvanın teslim edilmesi gerektiğini, elden ödemelerde sahte paraya dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında denetim yaptı, vatandaşları bilgilendi.
Özellikle 'ileri tarihli EFT oyunu' konusunda vatandaşları uyaran emniyet ekipleri, 'parayı hesapta görmeden hayvanın teslim etmeyin' uyarısında bulundu.
5 AYRI KURBAN PAZARINDA BİLGİLENDİRME
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Yunus timleri ve Toplum Destekli Polislerin de katıldığı bilgilendirme faaliyeti 5 ayrı kurban pazarında gerçekleşti.
1763 TANE BROŞÜR DAĞITILDI
Polisler, kurban bayramı öncesi hayvan satıcılarının mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarına giderek bilgilendirme faaliyeti yaptı. Polisler esnafa 1763 adet broşür dağıttı.
Hayvan satıcıları ise polisin uyarılarına teşekkür ettiler.
SİVİL POLİSLER GÖREV YAPACAK
Öte yandan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sivil polislerin dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtekarlık olaylarına karşı görev yapacağı öğrenildi.