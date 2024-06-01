Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarlarında denetim yaptı, vatandaşları bilgilendi.Özellikle 'ileri tarihli EFT oyunu' konusunda vatandaşları uyaran emniyet ekipleri, 'parayı hesapta görmeden hayvanın teslim etmeyin' uyarısında bulundu.Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Yunus timleri ve Toplum Destekli Polislerin de katıldığı bilgilendirme faaliyeti 5 ayrı kurban pazarında gerçekleşti.Polisler, kurban bayramı öncesi hayvan satıcılarının mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarına giderek bilgilendirme faaliyeti yaptı. Polisler esnafa 1763 adet broşür dağıttı.Hayvan satıcıları ise polisin uyarılarına teşekkür ettiler.Öte yandan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sivil polislerin dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtekarlık olaylarına karşı görev yapacağı öğrenildi.