DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol kesip çıkarılan petrolden pay istedi

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tartışmalı bir karara imza atarak Diyarbakır'daki bir petrol şirketinden çıkarılan petrolün yüzde 10'unu talep etti. DEM'li belediyenin devletin tasarrufu altında olan 'petrol' kaynaklarından pay isteme gibi bir yetkisi bulunmuyor.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belirli il ve ilçelerde yönetimi devralan DEM'li belediyelerde skandallar ardı ardına yaşanıyor.Özellikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yeni DEM'li yönetimi, büyük tepki çeken bir adım attı. Diyarbakır'da faaliyet gösteren bir petrol şirketinden çıkarılan petrolün yüzde 10'luk kısmını talep etti.Üç yıl önce petrol keşfeden özel bir petrol arama şirketi, kuyuya ulaşım sağlamak için belediyeye başvuruda bulunmuştu. Belediye, tesisin içinden geçiş izni vererek şirkete kolaylık sağlamıştı.Ancak, seçimlerin ardından göreve gelen DEM'li yönetim, 6 Mayıs'ta petrol arama şirketinin kullandığı belediye tesisinden geçen yolu kapattı.Çalışmaları engellenen firma yetkilileri, sorunu çözmek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Görüşme sırasında firma yetkilileri, kaç kuyuları olduğu ve ne kadar petrol çıkardıkları gibi sorularla karşılaştı. DEM'li Eş Başkan Doğan Hatun'un, madenlerin halka ait olduğu iddiasıyla kentte çıkarılan petrolün yüzde 10'unun veya buna eş değer bir miktarın belediyeye ödenmesi gerektiği yönünde açıklamaları olduğu iddia edildi.Türkiye'de petrol kaynakları devletin tasarrufu altında olduğundan, DEM partili belediyenin bu petrolü kendi malı olarak görmesi ve şirketten pay talep etmesi büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.