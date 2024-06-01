Boşanma aşamasındaki kadın ormanda katledilmişti... Mahkemeden ödül gibi karar!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan dehşet verici olayda, boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi Gülten Ataklı, annesinin yanına yerleşmişti. Ancak, Samsun'da polis memuru olarak görev yapan cani eşi konuşma bahanesiyle ormanlık alana çağırdığı karısını acımasızca başından ve göğsünden vurarak 4 kurşunla öldürdü.Show Haber'in haberine göre; acılı aile, vicdansız eşin tutuklanmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Ancak mahkemeden çıkan karar adeta ödül gibi oldu. Olayı kimin başlattığına dair yeterli delilin bulunmadığı gerekçesiyle mahkemenin, ağırlaştırılmış müebbet cezasını 24 yıl hapis cezasına düşürdüğü öğrenildi.Mahkeme, cinayetin ardından çocukların velayetini katilin ailesine verdi. Bu karar, Kızılkoca ailesinin yüreğini bir kez daha yaktı. Aile, karara itiraz etmeye hazırlandığını dile getirdi.