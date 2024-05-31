HDP'li eski başkana PKK gözaltısı! Kıskıvrak yakalandı

"Bölücü terör örgütü PKK üyeliği" suçundan aranan Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşinin bilgileriyle ve kendi fotoğrafıyla düzenlenmiş sahte kimlikle Bosna Hersek’e kaçmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı. Yaşar’ın tanınmamak ve polislere yakalanmamak için başörtüsü taktığı iddia edildi.

İstanbul Emniyeti Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; sabah saat 06.00'da bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. İddialara göre; kimlik kontrolü yapılan kadın 'Yüksel Yaşar' adına düzenlenen kimliği polislere verdi.Kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Hemen parmak izi kontrolü yapıldı. Şüphelinin Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu ortaya çıktı. Betül Yaşar'ın Ağrı İkinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bölücü terör örgütü PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.Uçakla Bosna Hersek'e kaçmayı planladığı saptanan Betül Yaşar'ın kardeşi Yüksel Yaşar'ın kimlik bilgileriyle ve kendi fotoğrafıyla hazırlanmış sahte kimlik ve sahte pasaport ile dolaştığı, tanınmamak ve polislere yakalanmamak için ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na başörtüsü takarak geldiği tespit edildi.Gözaltına alınan Betül Yaşar yasal işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.