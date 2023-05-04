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Beyaz Gazete
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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür

Muğla mitinginde konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'Sayısı 6 ile başlayıp 9'a çıkan kumar masası, ülkemizin geleceğini karartma, kundaklama arayışındadır. Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, HDP'dir, FETÖ'dür' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür
Ekleme: 4.05.2023 - 17:15 Güncelleme: 4.05.2023 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bugünkü toplantımızda emeği geçen dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Muğla her şart altında zulmün karşısında durmuştur. İki eliyle kalp işareti yapan iki yüzlü siyasiler Muğlalı kardeşlerimi kandıramazlar.

Önümüzde tarihi bir seçim vardır. Sandık demokrasinin namusudur. Mutlaka sandığa gidiniz mutlaka oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkın. Cennet vatana sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? 'Evet'lerin görkemiyle Muğlalı kardeşlerim sıra hepinizde diye sesleniyorum. Parmakla gösterilen bir Türkiye için aziz milletim sıra sende. Yeni ve güçlü atılımlar için aziz milletim sıra sende. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiğidir, geçilecek ilk kavşaktır.

1 oyunuzu MHP'ye 1 oyunuzu da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek misiniz? Birlikte daha güçlüyüz. Heyecanınız umutlarımızı diri tutuyor. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye'yiz. Siyaset millete hizmet vasıtasıdır.Sözümüz milletin sözüdür. Sevdamız Türkiye'dir.

Zillet ittifakı tehlike saçmaktadır. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtması yapıyor. Zillet İttifakı'nın gizli ajandası teslim olmuş bir Türkiye'dir. Bir HDP'li 100 yıllık cumhuriyeti değiştirmeyi vaad etmiştir. Muğla'dan sesleniyorum, Türkiye'de rejimi değiştirecek bir alçak henüz anasının karnından doğmadı. Kılıçdaroğlu soracağım sorulara derhal cevap vermelidir. HDP ile özerklik konuştu mu? İmralı canisini önce ev hapsi sonra dağlara salma konusunda ittifak sağlandı mı? Hangi sözleri verdi, ne vaatlerde bulundu?

İHA-SİHA,Kaan'a, Hürkuş'a otoyollardan demiryollarına varıncaya kadar hazımsız olanları Türk milleti hoş görmez. Savaşa mı gidiyoruz diyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil'dir, Brüksel'dir.

Kılıçdaroğlu Muğla'ya baksan zilletin musluğunun 10 gün sonra kesileceğini şimdiden görürsün. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının paravan cumhurbaşkanı adaylığına tamam demiştir. Bu günkü CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağına dönmüştür. CHP yönetimi PKK'yla ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunların zillet mezesine dönüşmüştür. CHP'ye verilecek her oy Mehmetçiğimize kurşundur. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Türkiye'ye suikasttır. Bunlar yüz karasıdırTürkiye'yi kamplara ayırmaya çalışanlara geçit vermeyecek MHP'dir.Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletini sonsuza kadar yaşatmaya ve bu uğurda her bedeli ödemeye hazırız ve yeminliyiz.
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