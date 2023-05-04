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Beyaz Gazete
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Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL 9 Mayıs'ta kaldırılıyor

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilan edilen OHAL'in 9 Mayıs tarihinde sonlandırılacağını açıkladı.

Ekleme: 4.05.2023 - 10:47 Güncelleme: 4.05.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL 9 Mayıs'ta kaldırılıyorKahramanmaraş'ta meydana gelen 2 şiddetli depremin ardından 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı.

Can kaybı ve yaralı sayısının 50 binlere ulaştığı afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Devletin tüm birimleri teyakkuz halindeyken, sahada yoğun bir çalışma sarf ediliyor.

3 aylık OHAL süreci başladı
Bu kapsamda çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece 11 ili kapsayacak 3 aylık bir OHAL sürecinin başlayacağını açıklamıştı.

Bugün CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu olan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, deprem bölgesindeki OHAL tedbirleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"OHAL 9 Mayıs'ta bitecek, uzatılmayacak"
Ali İhsan Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek, uzatılmayacak. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki seçmen profili çok değişmemiş"
Deprem bölgesindeki seçmen profili ile ilgili de konuşan Yavuz şöyle konuştu:

Biz araştırma yaptık, ne kadar kitle deprem bölgesinden başka illerde bulunuyor. Bu kişilerin sayısı 1 milyona yakın. Bunun 650 bini seçmen ama. Yaklaşık söylüyorum. Bu 650 bin seçmenin yaklaşık 500 bini 2019'da hangi şehirde kullanıyorsa o şehirde oy kullanabiliyor. Dolayısıyla o ilin seçmeni haline getirmiş kendi. Deprem bölgesi boşaldı deniyor ya o doğru değil. Aslında seçmen profili çok değişmemiş. AFAD ihtiyacı olan depremzede seçmenleri seçimde taşıyacak.

"Deprem bölgesinden 325 bin kişi gitti"
Afet bölgesinde seçimlerin nasıl yürütüleceğini de paylaşan Yavuz şöyle devam etti:

Hem devlet hem YSK ve devletin kurumları kolaylaştırıcı adımlar attılar. Mesela Nüfus İşleri Müdürlüğü depremzedelerin adres değişikliğini fiilen almasıydı. Deprem bölgesinden başka yerlere yaklaşık 325 bin kişi gitti. Askı süreci başlamadan hemen öncede kişiler kendi beyanlarına göre adres değişikliği alma hakkına sahiptiler.
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