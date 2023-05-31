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İstanbul’da 14 günde TCG Anadolu’yu 78 bin 902 kişi ziyaret etti

İstanbul Sarayburnunda 3. Kez ziyarete açılan TCG Anadolu Savaş gemisini 14 gün boyunca 78 bin 902 kişi ziyaret ederken toplam olarak bugüne kadar İstanbul’da ve İzmir’deki ziyaretçi sayısı 367 bin 381 kişi oldu.

Ekleme: 31.05.2023 - 15:22 Güncelleme: 31.05.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 14 günde TCG Anadolu’yu 78 bin 902 kişi ziyaret etti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret etmişti. 3 Mayıs tarihinde İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu gemisini 10 günlük sürede ise 149 bin 865 kişinin ziyaret etti.

İzmir'deki ziyaret dönemini tamamlayan TCG Anadolu savaş gemisi 17 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptıktan sonra Sarayburnu Limanı'na dönerek yeniden 3 kez ziyarete açıldı.

Sarayburnu'na demirlediği 17 Mayıs'tan itibaren İstanbullular tarafından yoğun ilgi ile ziyaret edilen Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya yoğun ilgi azalmadan devam etti.

Yoğun talep üzerine 3 kez Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu Savaş gemisini ziyaret edenler gördükleri teknoloji ve gücün karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.

Yoğun talep üzerine Sarayburnu'nda 3. Kez ziyarete açılan gemiyi gezme fırsatı bulan vatandaşlar içerisinde bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar ile Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi. Vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı da çekti.

Milli Savunma Bakanlığı istatistik verilerine göre TCG Anadolu savaş gemisini önce Sarayburnu'nda sonrasında da İzmir Alsancak Limanında demirlediği günden bu güne kadar ziyaret istatistikleri her geçen gün artıyor.

TCG Anadolu'yu 11 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında 140 bin 55 kişi, 3-15 Mayıs tarihleri arasında İzmir Alsancak Limanındayken 148 bin 424 kişi, 17-30 mayıs tarihleri arasında Sarayburnu kıyısında 78 bin 902 kişi olmak üzere toplam olarak 11 Nisan 30 Mayıs tarihleri arasında liman ziyaret süresince 367 bin 381 kişi tarafından ziyaret edildi. TCG Anadolunun büyük ilgi gördüğü ve her gün binlerce vatandaş tarafından gururla ziyaret edildiği kaydedildi.
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