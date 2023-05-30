Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!

Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'ya 'terör saldırısı' gerçekleştirdiğini bildirdi. 8 İHA ile gerçekleştirilen saldırı bazı binalarda hasara neden oldu. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 'Şehrin tüm acil servisleri olay yerinde' ifadelerini kullandı.Bakanlıktan, Moskova'ya yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklamada, 'Kiev rejimi bu sabah Moskova'daki nesnelere İHA'larla terör saldırısı yaptı.' ifadesi kullanıldı.Saldırıya 8 uçak tipi İHA'nın katıldığı kaydedilen açıklamada, tüm İHA'ların vurulduğu bildirildi. 3 İHA'nın elektronik harp araçlarıyla hedeflerinden saptırıldığı ve kontrolünü kaybettiği aktarılan açıklamada, 'Moskova bölgesinde de Pantsir-S hava savunma füze sistemiyle 5 İHA vuruldu.' ifadesine yer verildi.Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lar ile saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet aldığı binalarda hasarlar oluşmuştu.Rusya'nın başkenti Moskova'da İHA saldırısı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 'İHA saldırısı iki binada küçük çaplı hasara yol açtı. Şehrin tüm acil servisleri olay yerinde. Olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyorlar. Şu ana kadar hiç kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Güvenlik nedeniyle, İHA saldırısından etkilenen iki binanın çeşitli girişlerinde yaşayanlar için tahliye düzenlemeleri yapılmıştır. Acil servisler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bina sakinleri dairelerine dönebilecektir' ifadelerini kullandı. Sobyanin, olayda 2 kişinin tıbbi yardım talebinde bulunduğunu belirttiRusya Soruşturma Komitesi, binalardaki hasarın İHA'ların düşürülmesi sonucu meydana geldiğini, bazı İHA'ların ise Moskova'ya yaklaştığı sırada düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.Ukrayna tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.