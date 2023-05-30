  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!

Rusya Ukrayna savaşı 1. yılında sürerken Moskava'da alarm verildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Moskova'yı hedef aldı. Saldırıya 8 uçak tipi İHA'nın katıldığı kaydedillirken anında karşılık verildiği ifade edildi. Şehrin tüm acil servisleri olay yerine gönderildi...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!
Ekleme: 30.05.2023 - 11:12 Güncelleme: 30.05.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!
Rusya Ukrayna savaşı yeniden alevleniyor. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova'ya 'terör saldırısı' gerçekleştirdiğini bildirdi. 8 İHA ile gerçekleştirilen saldırı bazı binalarda hasara neden oldu. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 'Şehrin tüm acil servisleri olay yerinde' ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan, Moskova'ya yapılan İHA saldırılarına ilişkin açıklamada, 'Kiev rejimi bu sabah Moskova'daki nesnelere İHA'larla terör saldırısı yaptı.' ifadesi kullanıldı.

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!

Saldırıya 8 uçak tipi İHA'nın katıldığı kaydedilen açıklamada, tüm İHA'ların vurulduğu bildirildi. 3 İHA'nın elektronik harp araçlarıyla hedeflerinden saptırıldığı ve kontrolünü kaybettiği aktarılan açıklamada, 'Moskova bölgesinde de Pantsir-S hava savunma füze sistemiyle 5 İHA vuruldu.' ifadesine yer verildi.

Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lar ile saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet aldığı binalarda hasarlar oluşmuştu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da İHA saldırısı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 'İHA saldırısı iki binada küçük çaplı hasara yol açtı. Şehrin tüm acil servisleri olay yerinde. Olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyorlar. Şu ana kadar hiç kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Güvenlik nedeniyle, İHA saldırısından etkilenen iki binanın çeşitli girişlerinde yaşayanlar için tahliye düzenlemeleri yapılmıştır. Acil servisler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz bina sakinleri dairelerine dönebilecektir' ifadelerini kullandı. Sobyanin, olayda 2 kişinin tıbbi yardım talebinde bulunduğunu belirtti

Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!

'DİĞER İHA'LAR KENTE YAKLAŞIRKEN DÜŞÜRÜLDÜ'

Rusya Soruşturma Komitesi, binalardaki hasarın İHA'ların düşürülmesi sonucu meydana geldiğini, bazı İHA'ların ise Moskova'ya yaklaştığı sırada düşürüldüğünü duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ukrayna tarafından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
YSK Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Başörtülü kadınları hedef almıştı! Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki afişi indirildi
Eskişehir’de CHP ve HDP üyeleri, AK Parti il binasına giden kadına saldırdı
Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar
Muhalefetin hezimeti sonrası akıllardaki tek soru: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı? İngiliz Reuters yazdı…
Gürsel Tekin CHP Genel Başkanlığı'na talip: Kılıçdaroğlu çekilirse aday olacağım
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a sel tepkisi: Başkent İstanbul'a döndü!
RTÜK harekete geçti: Fox TV'de skandal 'sokak' çağrısı! 'Demokrasi sandıktan ibaret değildir'
Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...
Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Moskova'ya İHA'lı saldırı!
Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım: Milyonları ilgilendiren adımlar hızla atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için ilk talimatı verdi
CHP'li Mahmut Tanal'dan vatandaşa skandal sözler: Oy verdiğiniz AK Parti yapsın engelleyen mi var?
CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa fırıncı hakaret etti
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor: Herkes görmek için bölgeye akın ediyor

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Bu tarla Türk tarımına damga vuracak

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik