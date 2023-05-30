%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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