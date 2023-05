Başörtülü kadınları hedef almıştı! Doktor Özgün Kaleoğlu, açığa alındı

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asistan Doktor olarak görev yapan Özgün Kaleoğlu'nun seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.İddialara göre Kaleoğlu, yaptığı paylaşımda sandalyede oturan 2 kadının fotoğrafını paylaşarak, 'Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu, mesela bu temiz yüzler, bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum. Yeterince etrafımda var burada görmeyeyim bari' ifadelerini yazdı.Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.Seçim sonrası başörtülü kadınları hedef alarak, 'Her gün muayene ettiğim peçelilerden illallah ettim. Kutuplaşmaksa kutuplaşmak. Artık muhatap olmak istemiyorum.' ifadelerini kullanan Haseki Aile Hekimi Asistan Doktoru Özgün Kaleoğlu, açığa alındı.