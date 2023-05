Evlat nöbeti tutan ailelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

28. Dönem Milletvekilliği ve 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Mayıs tarihinde vatandaşların sandığa gitmesiyle tamamlanırken, Cumhurbaşkanlığı Seçimi YSK’nın kararıyla 2. tura ertelenerek 28 Mayıs tarihinde yenilendi. Dün gerçekleşen seçimde resmi olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi.Diyarbakır’da HDP il binası önünde 4 yıldır çocuklarının yolunu gözleyen Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini; Türkiye’nin, yürekli anne ve babaların zaferi olarak yorumladı.Oğlu Bayram’ın HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Ayten Elhaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 yıldır kendilerinden desteğini eksiltmediğini belirterek, 13. Cumhurbaşkanlığını tebrik etti.Diyarbakır anneleri olarak HDP önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmesinden dolayı bayram sevinci yaşadıklarını dile getiren Elhaman, “Yaklaşık 4 yıldır HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Bugün çok sevinçliyiz. Çadırımız resmen bayram havasındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi biz annelerin zaferi oldu. İnşallah her daim her yerde kazanacağız. İnşallah evlatlarımız gelir de daha çok seviniriz. İkinci bir sevincimizi de öyle yaşayacağız. 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanlar sağ olsun bizlere destek verdi, veriyor. Tekrar Cumhurbaşkanımıza 13. Cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun. Bütün anneler olarak çok sevinçliyiz. Yılmayacağız, devam edeceğiz” dedi.Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Elhaman, “6 yıl önce zalimler oğlumu benden aldı. HDP’liler evladımı kandırıp dağ kadrosuna yazdırmış. Bizi burada yıldırmaya çalışıyorlar ama biz yılmayacağız. Oğlum yeter artık, o zalimlere uşaklık etmeyin. Burada güçlü devletimizin sayesinde inşallah evlatlarımıza kavuşacağız” diye konuştu.12 yıl önce evladı Mehmet’in HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Sariye Tokay da çocuklarını çadırda dimdik ayakta olarak beklediklerini ifade etti.Tokay, “Bugün HDP il binasının önünde 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçiminin sevincini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmesine çok mutlu olduk. Canı gönülden Diyarbakır anneleri olarak tebrik ediyoruz. HDP ve PKK bizi çökertemedi. Biz burada yine dimdik ayaktayız. Bu zafer Türkiye’nin zaferi, bu zafer yürekli anne ve babaların zaferidir” ifadelerine yer verdi.Çocuğu Mahmut’u HDP önünde bekleyen annelerden Bedriye Uslu ise şöyle konuştu: “4 senedir Diyarbakır anneleri olarak HDP önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuklarımızı çadırda bekliyoruz. Her sabah evlatlarımızın dönmesi için çadırın yolunu tutuyoruz. Bugün biz ayrı bir sevinçliyiz. Bay bay Kemal’e tekrar bay bay dedik. Cumhurbaşkanımız tekrar Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Allah’a hamdolsun, bugünü çok bekliyorduk. Devletimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun.”