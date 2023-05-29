  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

Evlat nöbeti tutan ailelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır anneleri, resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini, HDP binası önünde bayram havasıyla kutladı.

Ekleme: 29.05.2023 - 13:44 Güncelleme: 29.05.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbeti tutan ailelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
28. Dönem Milletvekilliği ve 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Mayıs tarihinde vatandaşların sandığa gitmesiyle tamamlanırken, Cumhurbaşkanlığı Seçimi YSK’nın kararıyla 2. tura ertelenerek 28 Mayıs tarihinde yenilendi. Dün gerçekleşen seçimde resmi olmayan verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 4 yıldır çocuklarının yolunu gözleyen Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini; Türkiye’nin, yürekli anne ve babaların zaferi olarak yorumladı.

Oğlu Bayram’ın HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Ayten Elhaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 yıldır kendilerinden desteğini eksiltmediğini belirterek, 13. Cumhurbaşkanlığını tebrik etti.

"ÇADIRIMIZ BAYRAM HAVASINDA"

Diyarbakır anneleri olarak HDP önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmesinden dolayı bayram sevinci yaşadıklarını dile getiren Elhaman, “Yaklaşık 4 yıldır HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Bugün çok sevinçliyiz. Çadırımız resmen bayram havasındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi biz annelerin zaferi oldu. İnşallah her daim her yerde kazanacağız. İnşallah evlatlarımız gelir de daha çok seviniriz. İkinci bir sevincimizi de öyle yaşayacağız. 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanlar sağ olsun bizlere destek verdi, veriyor. Tekrar Cumhurbaşkanımıza 13. Cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun. Bütün anneler olarak çok sevinçliyiz. Yılmayacağız, devam edeceğiz” dedi.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Elhaman, “6 yıl önce zalimler oğlumu benden aldı. HDP’liler evladımı kandırıp dağ kadrosuna yazdırmış. Bizi burada yıldırmaya çalışıyorlar ama biz yılmayacağız. Oğlum yeter artık, o zalimlere uşaklık etmeyin. Burada güçlü devletimizin sayesinde inşallah evlatlarımıza kavuşacağız” diye konuştu.

12 yıl önce evladı Mehmet’in HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Sariye Tokay da çocuklarını çadırda dimdik ayakta olarak beklediklerini ifade etti.

"BU ZAFER YÜREKLİ ANNE VE BABALARIN ZAFERİDİR"

Tokay, “Bugün HDP il binasının önünde 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçiminin sevincini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmesine çok mutlu olduk. Canı gönülden Diyarbakır anneleri olarak tebrik ediyoruz. HDP ve PKK bizi çökertemedi. Biz burada yine dimdik ayaktayız. Bu zafer Türkiye’nin zaferi, bu zafer yürekli anne ve babaların zaferidir” ifadelerine yer verdi.

"BAY BAY KEMAL'E TEKRAR BAY BAY DEDİK"

Çocuğu Mahmut’u HDP önünde bekleyen annelerden Bedriye Uslu ise şöyle konuştu: “4 senedir Diyarbakır anneleri olarak HDP önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuklarımızı çadırda bekliyoruz. Her sabah evlatlarımızın dönmesi için çadırın yolunu tutuyoruz. Bugün biz ayrı bir sevinçliyiz. Bay bay Kemal’e tekrar bay bay dedik. Cumhurbaşkanımız tekrar Recep Tayyip Erdoğan seçildi. Allah’a hamdolsun, bugünü çok bekliyorduk. Devletimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun.”
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Batı'nın Erdoğan hazımsızlığı: Kara kara düşünüyorlar... 'Artık seçimler bitti, Erdoğan daha güçlü'
CHP'de bakanlık hayali ile TBMM dışında kalan isimler
Başkan Erdoğan'ın zaferine iş dünyasından 'Güven' ve 'İstikrar' mesajları! 'Kalkınma kar topu gibi hızlanacak'
Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders nefretini kustu! Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası tepki çeken paylaşım…
CHP'li Tunç Soyer'in yüzme hayali suya düştü! Uzman isimden korkutan uyarı: Eğer önlem alınmazsa...
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! 'İstikrar fiyatlaması' başladı
Economist'ten çarpıcı itiraf: Dünya Erdoğan'ın zaferini konuşuyor 'Tarihteki yerini mühürledi'
Sırtını Kılıçdaroğlu'na yaslayan İsveç'in hayalleri suya düştü! Şimdi gözleri Başkan Erdoğan'da: O tarihe işaret ettiler
Cumhurbaşkanlığı Seçimi bitti, gözler şimdi kabinede
Hakan Şükür, Erdoğan'ın kazanması sonrası seçmene hakaret etti
Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ı es geçen Kılıçdaroğlu'na tepki! Yanınızdakilerden daha çok getirdik ama...
Seçim sonrası muhalif seçmende hazımsızlık: Ekşi Sözlük'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Türk teknesine ateş açtılar: Dışişleri'nden saldırıya sert tepki
İyi Parti ayaklandı: Meral Akşener'in istifası isteniyor
Başkan Erdoğan'dan seçim zaferi sonrası ekonomi mesajı: Faiz indi enflasyon da inecek! 2 noktaya dikkat çekti...
Dünya Başkan Erdoğan'ın zaferini böyle gördü: Tarihi bir an! Bir noktaya dikkat çektiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Süleyman Soylu'dan seçim sonuçlarına ilk yorum: Biz dünyaya lider seçtik
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik