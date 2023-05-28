%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçları ile ilgili flaş açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapıyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapıyor.
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