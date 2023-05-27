Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü

Kaza Tosmur Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan A.D(55). idaresindeki 07 NCR 01 plakalı kamyonla. Hasan Kaplan (61) kontrolündeki 07 HIN 36 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek asfaltta sürüklendi.KURTARILAMADIKazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni savcı ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü A.D. polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.