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Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı

Adana'da sahte araç ilanlarıyla 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. 4 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 26.05.2023 - 11:38 Güncelleme: 26.05.2023 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı
Adana merkezli 4 ilde, internetten verdikleri sahte araç satış ilanlarıyla 14 kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlenen ve 11 zanlının yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, ekiplerin yaptıkları teknik ve fiziki takiple şebeke elebaşı olduğu öne sürülen S.D'yi Batman'da yakaladığı öğrenildi.

Aynı yöntemle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı bildirilen şüphelilerin banka hesaplarına da bloke konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D'nin de arasında olduğu 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yapan gruba yönelik 23 Mayıs'ta Adana merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerde, farklı kişilere ait banka kartları ile çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirilmişti.
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